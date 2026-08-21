Visite guidée des collections, La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, Roubaix

dimanche 4 octobre 2026 · La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent · Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée des collections Dimanche 4 octobre, 16h15 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Nord

4 € pour la visite + droit d’entrée au musée.

Pas de réservation. Inscription directement à l’accueil du musée, 30 minutes avant le départ de la visite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:15:00+02:00 – 2026-10-04T17:15:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:15:00+02:00 – 2026-10-04T17:15:00+02:00

Chaque dimanche, le musée La Piscine propose une visite guidée de ses collections permanentes.

La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine;https://twitter.com/MuseeLaPiscine;https://www.instagram.com/museelapiscine/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4 Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h15 à 17h15, une visite guidée de ses collections permanentes.

Alain Leprince – musée La Piscine