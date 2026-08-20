Visite guidée des collections, La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, Roubaix
dimanche 29 novembre 2026 · La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent · Roubaix
Informations pratiques
Visite guidée des collections Dimanche 29 novembre, 16h15 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Nord
4 € pour la visite + droit d’entrée au musée.
Pas de réservation. Inscription directement à l’accueil du musée, 30 minutes avant le départ de la visite dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T16:15:00+01:00 – 2026-11-29T17:15:00+01:00
Fin : 2026-11-29T16:15:00+01:00 – 2026-11-29T17:15:00+01:00
Chaque dimanche, le musée La Piscine propose une visite guidée de ses collections permanentes.
La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine;https://twitter.com/MuseeLaPiscine;https://www.instagram.com/museelapiscine/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4 Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas
La Piscine propose, chaque dimanche de 16h15 à 17h15, une visite guidée de ses collections permanentes.
Alain Leprince – musée La Piscine
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