Visite guidée des collections permanentes du musée, Musée de Montmartre, Paris

Informations pratiques

Visite guidée des collections permanentes du musée Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée de Montmartre Paris

Limité à 25 personnes – Les inscriptions ouvriront ultérieurement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Vous souhaitez passer un agréable moment culture et découvrir l’effervescence artistique montmartroise le temps d’une visite ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite guidée des collections permanentes du musée de Montmartre. La visite sera réalisée par Jean-Manuel Gabert, le président de l’association du Vieux Montmartre.

Visite des collections : gratuite, sur réservation sur la billetterie en ligne du musée (ouverture début septembre)

Musée de Montmartre 12 Rue Cortot, 75018 Paris, France Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France 0149258939 https://museedemontmartre.fr https://www.instagram.com/museemontmartre/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://museedemontmartre.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] [{« link »: « https://museedemontmartre.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Ensemble d’affiches, de toiles et de documents évoquant les cabarets de Montmartre, « le Chat noir », Willette, « Parce Domine », théâtres d’ombres, le « Divan japonais », le « Lapin agile » et des music-halls comme le « Moulin rouge ». Peintures et documents retraçant l’évolution topographique de la Butte (maquette du village de Montmartre) ainsi que son évolution historique (l’histoire de l’Abbaye, l’histoire de la Commune et la construction du Sacré-Cœur). Salle dédiée aux personnalités de spectacles. Les ateliers 12 rue Cortot (Suzanne Valadon, Utrillo, Utter). Les porcelaines de la Fabrique de Clignancourt ayant appartenu au frère de Louis XVI. Métro Lamarck-Caulaincourt (ligne 12), Abbesses (ligne 12), Anvers (ligne 2)

Visite commentée

©Antoine Jaussaud