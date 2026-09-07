Visite guidée des coulisses du bar concert Le Coquelicot, Le Coquelicot, Fougères

Informations pratiques

Visite guidée des coulisses du bar concert Le Coquelicot Samedi 19 septembre, 14h00 Le Coquelicot Ille-et-Vilaine

La visite a lieu toutes les heures entre 14h et 17h. inscriptions souhaitées ; jauge limitée à 12 personnes par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Le Jazz et la Java ouvre les portes du café-concert Le Coquelicot pour une visite guidée de ses coulisses et de son histoire.

L’histoire du lieu commence bien avant 1979, année de fondation du Coquelicot par Patrick Diard : dès 1913, un cabaret (terme du Moyen Age désignant un débit de boisson et restauration) était déjà signalé à cet emplacement de la rue de Vitré. Des murs qui ont vu passer des générations de fougerais·es, de musicien·nes, de bénévoles et de noctambules.

L’équipe salariée et bénévole vous propose de retracer cette mémoire collective, entre patrimoine musical, histoire associative et histoire urbaine.

Le Coquelicot 18 rue de Vitré 35300 Fougères Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne 0299998452 http://www.le-coquelicot.fr [{« type »: « email », « value »: « administration@le-coquelicot.fr »}] Le Coquelicot est un café-concert créé en 1979. Devenu depuis associatif, ses 45 ans font de lui un des plus vieux café-concert de Bretagne. parking à proximité, attention accessible avec marches

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Le Jazz et la Java ouvre les portes du café-concert Le Coquelicot pour une visite guidée de ses coulisses et de son histoire.

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