Visite guidée des coulisses du Coquelicot, Le Coquelicot, Fougères

Informations pratiques

Visite guidée des coulisses du Coquelicot Samedi 19 septembre, 14h00 Le Coquelicot Ille-et-Vilaine

Inscriptions souhaitées à administration@le-coquelicot.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Le Jazz et la Java ouvre les portes du café-concert pour une visite guidée de ses coulisses et de son histoire.

Une histoire qui commence bien avant 1979, année de fondation du Coquelicot par Patrick Diard : dès 1913, un cabaret était déjà signalé à cet emplacement de la rue de Vitré, dont l’origine remonterait au Moyen Âge. Des murs qui ont vu passer des générations de fougerais·es, de musicien·nes, de bénévoles et de noctambules. L’équipe salariée et bénévole vous propose de retracer cette mémoire collective, entre patrimoine musical, histoire associative et histoire urbaine.

Une visite insolite et chaleureuse, pour mieux comprendre ce que ce lieu représente – et pourquoi il continue d’exister.

Le Coquelicot 18 rue de Vitré 35300 Fougères Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne 0299998452 http://www.le-coquelicot.fr Le Coquelicot est un café-concert créé en 1979. Devenu depuis associatif, ses 45 ans font de lui un des plus vieux café-concert de Bretagne. parking à proximité, attention accessible avec marches

Le Coquelicot a une histoire ; et cette année, on vous invite à la découvrir de l’intérieur.

© Emmanuel Pain / BRETONS