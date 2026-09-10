Visite guidée des coulisses du musée, Musée historique et archives municipales, Haguenau

Informations pratiques

Visite guidée des coulisses du musée 19 et 20 septembre Musée historique et archives municipales Bas-Rhin

Visite guidée limitée à 15 personnes et accessible à partir de 8 ans. Durée de la visite : 1 heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir les coulisses du Musée Historique et des archives de Haguenau avec l’équipe des Musées-Archives.

Musée historique et archives municipales 9 Rue du Marechal Foch, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388902939 https://www.ville-haguenau.fr/musee-historique [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.agglo-haguenau.fr/manifestations/s-inscrire-aux-journees-du-patrimoine/ »}] Les collections, de la Préhistoire jusqu’au XXᵉ siècle, témoignent de l’histoire de la ville. Une collection archéologique provenant de plus de 750 sépultures situées dans la forêt de Haguenau, datées de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, est notamment présentée. Diverses collections (trésors, faïences locales, sceaux, orfèvrerie, armes, livres anciens) retracent la vie de la cité. En bus : ligne 1 arrêt Marché aux Grains. En voiture : parking derrière le musée. A pied : 10 minutes depuis la gare.

Venez découvrir les coulisses du Musée Historique et des archives de Haguenau avec l’équipe des Musées-Archives.

©Benoit Linder