Visite guidée des coulisses et archives de l’Hôtel de Ville, Place de l’hôtel de ville, Barr
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'hôtel de ville · Barr
Informations pratiques
Visite guidée des coulisses et archives de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Place de l’hôtel de ville Bas-Rhin
limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Participez à des visites guidées inédites à la découverte de l’histoire et des coulisses de ce bâtiment emblématique. Vous explorerez des espaces habituellement fermés au public et découvrirez les précieuses archives qui retracent la mémoire de la commune.
Place de l’hôtel de ville 67140 Barr Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://barr.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}]
Participez à des visites guidées inédites à la découverte de l’histoire et des coulisses de ce bâtiment emblématique. Vous explorerez des espaces habituellement fermés au public et découvrirez les la…
©Bertrand Reuschle
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