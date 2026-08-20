Visite guidée des espaces Charles Garnier, Espaces Charles Garnier, Vittel

Informations pratiques

Visite guidée des espaces Charles Garnier Dimanche 20 septembre, 14h00 Espaces Charles Garnier Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La Maison du Patrimoine propose des visites guidées (30 min) des Espaces Charles Garnier, pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce lieu emblématique du patrimoine thermal de Vittel.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme :

03 29 08 08 88 – infos@vitteltourisme.com

Espaces Charles Garnier 1 Avenue Bouloumié, 88800 Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est [{« link »: « mailto:infos@vitteltourisme.com »}] Découvrez l’un des joyaux du patrimoine thermal vittellois. Conçus par le célèbre architecte Charles Garnier en 1884, les Espaces Charles Garnier séduisent par leur architecture d’inspiration mauresque, leur majestueux atrium et leurs décors remarquables. Une visite qui vous plongera dans l’histoire et l’élégance de la grande époque du thermalisme à Vittel.

La Maison du Patrimoine propose des visites guidées (30 min) des Espaces Charles Garnier, pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce lieu emblématique du patrimoine thermal de Vittel.

©Jean-Jacques DALIA – Ville de Vittel