Visite guidée des espaces techniques de l’établissement thermal, Parc thermal, Vittel

Informations pratiques

Visite guidée des espaces techniques de l’établissement thermal 19 et 20 septembre Parc thermal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Découvrez les coulisses de l’établissement thermal ! Une visite guidée inédite pour comprendre le fonctionnement des installations (durée : 30 min)

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme :

03 29 08 08 88 – infos@vitteltourisme.com

Programme communiqué sous réserve de modifications. Les informations (horaires, lieux et éventuelles mises à jour) seront consultables sur le site internet de la Ville : www.ville-vittel.fr

Parc thermal Avenue Bouloumié, 88800 Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est [{« link »: « mailto:infos@vitteltourisme.com »}, {« link »: « http://www.ville-vittel.fr »}] Le Parc de Vittel, 650 hectares, entretenu depuis 20 ans selon une politique «zéro pesticide», possède un riche patrimoine naturel qui s’inscrit dans le développement durable.

La ville de Vittel, avec Agrivair, filiale du groupe Nestlé Waters, propriétaire de ce grand parc thermal depuis toujours ouvert au public, a décidé de valoriser ce patrimoine naturel.

Ainsi, en 2013, six espaces thématiques ont été définis et aménagés :

– un espace massif à oiseaux, à proximité du Baby Club,

– des hôtels à insectes à la Roseraie

– un jardin aux papillons, près de la Rotonde,

– un espace paillage, dans l’allée menant à l’hippodrome.

Découvrez les coulisses de l’établissement thermal ! Une visite guidée inédite pour comprendre le fonctionnement des installations (durée : 30 min)

© Jean-Jacques DALIA – ville de Vittel