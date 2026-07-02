Visite guidée des extérieurs du Château de La Clayette Office de Tourisme La Clayette

Informations pratiques

La Clayette

Visite guidée des extérieurs du Château de La Clayette

Office de Tourisme 3 Route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-02 2026-08-10

Visite guidée à 10h des extérieurs et des dépendances du château. Accès à la cour d’honneur, au parc, à l’orangerie, aux cuisines médiévales ainsi qu’à la tour de Paray. Le château fut érigé à la fin du XIV° siècle, sur une place forte, près du lac.

Se présenter 15 minutes à l’avance à l’Office de Tourisme. Réservation conseillée. .

Office de Tourisme 3 Route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 16 35 officedetourisme@bsb71.fr

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English : Visite guidée des extérieurs du Château de La Clayette

L’événement Visite guidée des extérieurs du Château de La Clayette La Clayette a été mis à jour le 2026-06-27 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais