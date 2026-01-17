Visite guidée des falaises des Roches noires – Pointe du Heurt, Départ depuis le Club Nautique de Trouville-Hennequeville, Trouville-sur-Mer
Visite guidée des falaises des Roches noires – Pointe du Heurt, Départ depuis le Club Nautique de Trouville-Hennequeville, Trouville-sur-Mer mercredi 22 juillet 2026.
Visite guidée des falaises des Roches noires – Pointe du Heurt 22 juillet et 28 août Départ depuis le Club Nautique de Trouville-Hennequeville Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T17:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00
Les falaises des Roches Noires – Pointe du Heurt sont situées entre Trouville-sur-Mer et Villerville. Ces roches d’âge jurassique contiennent de nombreuses informations qui permettent de reconstituer le paysage tel qu’il était il y a 158 millions d’années. Cette sortie nature est l’occasion d’en apprendre plus sur leur formation mouvementée, et ainsi observer les déformations qui racontent cette histoire. Découvrir les roches, les fossiles, la fossilisation, les enregistrements des tremblements de terre, une mer ancienne et chaude qui ressemblait à celle des Bahamas actuels. Une plongée dans le passé jurassique.
A partir de 7 ans. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo. Rendez-vous 10 minutes avant la visite.
(1-3km/1h) – Niveau 1
Départ depuis le Club Nautique de Trouville-Hennequeville Départ depuis le Club Nautique de Trouville-Hennequeville VILLERVILLE Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://paleospace-villers.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}]
Les falaises des Roches Noires – Pointe du Heurt sont situées entre Trouville-sur-Mer et Villerville. Ces roches d’âge jurassique contiennent de nombreuses informations qui permettent de reconstit…
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