Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée des falaises des Roches noires – Pointe du Heurt, Départ depuis le Club Nautique de Trouville-Hennequeville, Trouville-sur-Mer

Visite guidée des falaises des Roches noires – Pointe du Heurt, Départ depuis le Club Nautique de Trouville-Hennequeville, Trouville-sur-Mer

Visite guidée des falaises des Roches noires – Pointe du Heurt, Départ depuis le Club Nautique de Trouville-Hennequeville, Trouville-sur-Mer mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Départ depuis le Club Nautique de Trouville-Hennequeville

Adresse : Départ depuis le Club Nautique de Trouville-Hennequeville VILLERVILLE

Ville : 14360 Trouville-sur-Mer

Département : Calvados

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Visite guidée des falaises des Roches noires – Pointe du Heurt 22 juillet et 28 août Départ depuis le Club Nautique de Trouville-Hennequeville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:30:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T17:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00

Les falaises des Roches Noires – Pointe du Heurt sont situées entre Trouville-sur-Mer et Villerville. Ces roches d’âge jurassique contiennent de nombreuses informations qui permettent de reconstituer le paysage tel qu’il était il y a 158 millions d’années. Cette sortie nature est l’occasion d’en apprendre plus sur leur formation mouvementée, et ainsi observer les déformations qui racontent cette histoire. Découvrir les roches, les fossiles, la fossilisation, les enregistrements des tremblements de terre, une mer ancienne et chaude qui ressemblait à celle des Bahamas actuels. Une plongée dans le passé jurassique.

A partir de 7 ans. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo. Rendez-vous 10 minutes avant la visite.
(1-3km/1h) – Niveau 1

Départ depuis le Club Nautique de Trouville-Hennequeville Départ depuis le Club Nautique de Trouville-Hennequeville VILLERVILLE Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://paleospace-villers.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}]
Les falaises des Roches Noires – Pointe du Heurt sont situées entre Trouville-sur-Mer et Villerville. Ces roches d’âge jurassique contiennent de nombreuses informations qui permettent de reconstit…

À voir aussi à Trouville-sur-Mer (Calvados)