Visite guidée des intérieurs de l’hôtel des chevaliers Saint-Jean de Jérusalem, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem - DRAC Occitanie · Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée des intérieurs de l’hôtel des chevaliers Saint-Jean de Jérusalem 19 et 20 septembre Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie Haute-Garonne

Gratuit. Réservation en ligne ou bien inscription sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez d’une visite guidée d’une partie des intérieurs de l’hôtel qui accueille aujourd’hui la DRAC Occitanie. Réservation obligatoire : https://my.weezevent.com/visites-guidees-hotel-st-jean

Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie 32 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visites-guidees-hotel-st-jean »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 657, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

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Profitez d’une visite guidée d’une partie des intérieurs de l’hôtel qui accueille aujourd’hui la DRAC Occitanie.

©J-F. Peiré – Drac Occitanie