Visite guidée des Jardins Bas du palais ducal de Moulins, Jardins bas de Moulins, Moulins

Visite guidée des Jardins Bas du palais ducal de Moulins Samedi 6 juin, 15h30 Jardins bas de Moulins Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Dans le cadre de la manifestation nationale des Rendez-vous aux jardins, le Pays d’art et d’histoire propose une visite guidée des Jardins Bas qui évoquent les anciens jardins Renaissance d’Anne de France, beaucoup plus vastes et très renommés. Au travers de documents anciens, retrouvez la magie de ces lieux enchanteurs.

Le petit + : préparez votre visite en participant à la conférence des Jeudis de l’architecture dédiée à l’histoire des Jardins Bas le 4 juin.

Jardins bas de Moulins rue du Vert Galant 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre de la manifestation nationale des Rendez-vous aux jardins, le Pays d’art et d’histoire propose une visite guidée des Jardins Bas qui évoquent les anciens jardins Renaissance d’Anne de …

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