Visite guidée des Jardins Bas du palais ducal de Moulins, Jardins bas de Moulins, Moulins
Visite guidée des Jardins Bas du palais ducal de Moulins, Jardins bas de Moulins, Moulins samedi 6 juin 2026.
Visite guidée des Jardins Bas du palais ducal de Moulins Samedi 6 juin, 15h30 Jardins bas de Moulins Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Dans le cadre de la manifestation nationale des Rendez-vous aux jardins, le Pays d’art et d’histoire propose une visite guidée des Jardins Bas qui évoquent les anciens jardins Renaissance d’Anne de France, beaucoup plus vastes et très renommés. Au travers de documents anciens, retrouvez la magie de ces lieux enchanteurs.
Le petit + : préparez votre visite en participant à la conférence des Jeudis de l’architecture dédiée à l’histoire des Jardins Bas le 4 juin.
Jardins bas de Moulins rue du Vert Galant 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre de la manifestation nationale des Rendez-vous aux jardins, le Pays d’art et d’histoire propose une visite guidée des Jardins Bas qui évoquent les anciens jardins Renaissance d’Anne de …
© Alba Photographie
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Concert Le Jazz Club Moulinois Jazz-Club Moulinois Moulins 18 avril 2026
- Loto géant Parc des expositions Moulins 19 avril 2026
- Carnaval Moulins 19 avril 2026
- Conférence Peindre la nuit place du Colonel Laussedat Moulins 22 avril 2026
- Refrains à 4 poumons Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 26 avril 2026