Visite guidée des jardins de la Tour de Crest Crest
Visite guidée des jardins de la Tour de Crest Crest dimanche 5 juillet 2026.
Crest
Visite guidée des jardins de la Tour de Crest
rue de la Tour Crest Drôme
Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR
Animation incluse dans le tarif d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-08-27 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Pour tout savoir sir l’histoire et l’architecture de la Tour, au pied du monument.
.
rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To learn all about the tower’s history and architecture, visit the base of the monument.
L’événement Visite guidée des jardins de la Tour de Crest Crest a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Crest (Drôme)
- Fête de lamusique au Bar du Pont Crest Bar du Pont Crest Crest 21 juin 2026
- Groupe musical et DJ en une soirée festive, Bar du pont Crest, Crest 21 juin 2026
- Match de l’équipe de France Coupe du monde Ecran géant Bar du Pont Crest Crest 23 juin 2026
- Visite guidée CREST L’INSOLITE RDV Office de Tourisme Crest 23 juin 2026
- Fête de la Saint-Pierre Crest 26 juin 2026