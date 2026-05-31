Visite guidée des jardins de plantes médicinales, des plantes toxiques et de l’Apothicarium du cloître des Récollets, Cloître des Récollets, Metz

Visite guidée des jardins de plantes médicinales, des plantes toxiques et de l’Apothicarium du cloître des Récollets Samedi 19 septembre, 15h00 Cloître des Récollets Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Cette visite est un cheminement original alliant histoire et science et permet de découvrir, ou redécouvrir, ce que nous devons à la nature qui nous entoure. Visite guidée en 4 parties :

– Déambulation dans ce haut lieu historique qu’est le cloître des Récollets de Metz,

– Visite du jardin des plantes médicinales,

– Visite du jardin des plantes toxiques, à la fois dangereuses et salvatrices,

– Visite de l’Apothicarium, musée de matière médicale : véritable coffre-fort de bocaux et flacons renfermant des plantes sèches et autres substances étonnantes.

Cloître des Récollets 1-3 rue des Récollets, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est 03 87 68 25 02 [{« type »: « email », « value »: « contact-sfe@sfr.fr »}] Fondé par des moines de l’ordre des Cordeliers qui s’installèrent sur la colline Sainte-Croix en 1230, le cloître fut occupé à partir de 1602, et jusqu’à la Révolution, par des Récollets qui s’y établirent à leur place.

Les bâtiments connurent ensuite des utilisations diverses : magasin à sel, tonnelleries, puis cordonneries pour l’armée, ateliers de charité, bureau de bienfaisance…

Sur une partie des jardins du couvent des Récollets furent édifiés, en 1863, des réservoirs d’eau pour l’approvisionnement de la ville.

Aujourd’hui, les Archives municipales occupent deux anciens réservoirs.

Le cloître des Récollets est également un haut lieu de l’écologie, du développement durable et solidaire à Metz.

Première association à s’installer au sein du cloître des Récollets, l’Institut Européen d’Écologie (IEE) a été créé en 1971 par Roger Klaine, Jean-Michel Jouany, Marcel Robin et Jean-Marie Pelt, éminent botaniste-écologiste dont la personnalité, la célébrité et les recherches ont conféré un prestige international à l’IEE, offrant ainsi à la Ville de Metz le surnom de « berceau de l’écologie urbaine ».

De ce creuset fertile sont nées de nouvelles disciplines scientifiques aujourd’hui mondialement reconnues : l’écologie urbaine, l’écotoxicologie et l’ethnopharmacologie.

Le Jardin des Simples (plantes médicinales) du cloître des Récollets présente une collection de plus de 80 espèces différentes avec leurs indications thérapeutiques précises et officielles, publiées par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ANSM).

Un deuxième jardin propose des plantes toxiques utilisées dans la préparation de médicaments comme les anticancéreux, les toniques cardiaques ou encore des antidouleurs puissants. Arrêt : En Fournirue (N83 qui ne circule pas le dimanche), Tanneurs (L4), Place d’Armes ou Saint-Georges (L3).

Cette visite est un cheminement original alliant histoire et science et permet de découvrir ou redécouvrir, ce que nous devons à la nature qui nous entoure. Visite guidée en 4 parties :

Jacques Fleurentin, SFE