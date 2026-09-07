Visite Guidée des Jardins de Valmer, Château et jardins de Valmer, Chançay

Informations pratiques

Visite Guidée des Jardins de Valmer 19 et 20 septembre Château et jardins de Valmer Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Arpentez les différentes terrasses des Jardins de Valmer avec nos guides afin de découvrir comment ont été préservés ces Jardins Remarquables de la Renaissance.

Château et jardins de Valmer 143 Route du Château de Valmer, 37210 Chançay, France Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247529312 http://www.chateaudevalmer.com Selon la tradition, le Château de Valmer aurait appartenu à Charles VII. Les terrasses, les douves et la chapelle troglodytique ont été bâties au début du XVIe siècle.

Établi sur un éperon rocheux dominant la vallée de la Brenne sur des coteaux calcaires, le domaine de 300 hectares marie un vignoble renommé, des jardins en terrasses Renaissance, des terres cultivées et des bois aux arbres bicentenaires.

Le Château principal fut tragiquement détruit par un incendie en octobre 1948 ; seuls subsistent le soubassement et les deux perrons. Il est aujourd’hui symbolisé par un château d’ifs, taillés aux proportions du monument disparu.

Une chapelle troglodytique fut creusée dans le tuf en 1524. Elle se compose de deux nefs d’inégale largeur, de deux travées chacune voûtées sur croisées d’ogives surbaissées. Un petit sanctuaire prolonge la nef principale et abrite l’autel dont le tombeau est décoré d’un retable en triptyque. A 20 km au nord-est de Tours, à 10 km au nord-ouest d’Amboise. A10 sortie 20 « Vouvray » TGV Saint-Pierre-des-Corps.

Arpentez les différentes terrasses des Jardins de Valmer avec nos guides afin de découvrir comment ont été préservés ces Jardins Remarquables de la Renaissance.

©ADT Touraine, JC Coutand