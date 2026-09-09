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Visite guidée des lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Rodez, Ancienne université Champollion, Rodez

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne université Champollion · Rodez

Visite guidée des lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Rodez, Ancienne université Champollion, Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ancienne université Champollion
Adresse
Avenue de l'Europe, 12000 Rodez
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite guidée des lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Rodez Samedi 19 septembre, 14h00 Ancienne université Champollion Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le Comité de Rodez du Souvenir français propose une visite guidée historique à la découverte des lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Rodez.

À travers les rues et les places de la ville, découvrez les lieux, les événements et les personnages qui ont marqué cette période à la fois sombre et glorieuse. Des photographies et des objets d’époque seront présentés tout au long du parcours.

Durée : environ 2h.

Distance : 2 km, sans possibilité de s’asseoir.

Fin de la visite : rue Grandet.

Prévoir des chaussures confortables, des vêtements adaptés à la météo et de l’eau.

Rendez-vous devant l’ancienne université Champollion, ancienne caserne Burloup, en bas de l’avenue de l’Europe.

Ancienne université Champollion Avenue de l’Europe, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Le Comité de Rodez du Souvenir Français propose une visite guidée historique sur les lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Rodez. A travers les rues et les places de la ville découvrez …

©Vincent Besombes

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