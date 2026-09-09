Visite guidée des lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Rodez, Ancienne université Champollion, Rodez

Informations pratiques

Visite guidée des lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Rodez Samedi 19 septembre, 14h00 Ancienne université Champollion Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le Comité de Rodez du Souvenir français propose une visite guidée historique à la découverte des lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Rodez.

À travers les rues et les places de la ville, découvrez les lieux, les événements et les personnages qui ont marqué cette période à la fois sombre et glorieuse. Des photographies et des objets d’époque seront présentés tout au long du parcours.

Durée : environ 2h.

Distance : 2 km, sans possibilité de s’asseoir.

Fin de la visite : rue Grandet.

Prévoir des chaussures confortables, des vêtements adaptés à la météo et de l’eau.

Rendez-vous devant l’ancienne université Champollion, ancienne caserne Burloup, en bas de l’avenue de l’Europe.

Ancienne université Champollion Avenue de l’Europe, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Le Comité de Rodez du Souvenir Français propose une visite guidée historique sur les lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale à Rodez. A travers les rues et les places de la ville découvrez …

©Vincent Besombes