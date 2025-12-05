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Visite guidée des locaux de la Banque de France, Banque de France Grenoble, Grenoble

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France Grenoble · Grenoble

Visite guidée des locaux de la Banque de France, Banque de France Grenoble, Grenoble

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France Grenoble
Adresse
9 Boulevard Edouard Rey 38000 Grenoble
Ville
38000 Grenoble
Département
Isère
Tarif
Présentation de la CNI obligatoire. Poussettes et sacs volumineux interdits. Pas de conciergerie. Une fouille des sacs pourra être effectuée. Pas d'accès PMR. Groupe de 25 personnes maximum.

Visite guidée des locaux de la Banque de France Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Grenoble Isère

Présentation de la CNI obligatoire. Poussettes et sacs volumineux interdits. Pas de conciergerie. Une fouille des sacs pourra être effectuée. Pas d’accès PMR. Groupe de 25 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découverte de ses locaux historiques quasi inchangés depuis 1926. Vous pourrez également à l’issue de la visite, échanger avec des experts sur les missions de la Banque de France.

Banque de France Grenoble 9 Boulevard Edouard Rey 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.banque-france.fr https://www.linkedin.com/showcase/94169585/admin/page-posts/published/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-la-banque-de-france »}] Le bâtiment a été construit en 1926 et a une superficie de 8000 m2. Tous les locaux d’exploitation sont au rez-de-chaussée : accueil du public, bureaux et salles de réunion. Station de tram Victor Hugo ou parking Philippeville à proximité.
Découverte de ses locaux historiques quasi inchangés depuis 1926. Vous pourrez également à l’issue de la visite, échanger avec des experts sur les missions de la Banque de France.

©Banque de France

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