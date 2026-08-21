Visite guidée des magasins d’archives, Médiathèque – archives Le lien, Tarascon

Informations pratiques

Visite guidée des magasins d’archives Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Médiathèque – archives Le lien Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Accompagnés par les archivistes, découvrez les espaces de conservation habituellement fermés au public et les missions de préservation du patrimoine documentaire de la ville.

Médiathèque – archives Le lien 26 Boulevard Gambetta, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490915152 https://tarascon-pom.c3rb.org La médiathèque abrite désormais le service Archives/Patrimoine écrit. Ce dernier et ses réserves étaient jusqu’ici répartis sur plusieurs sites de la commune, et ne permettaient pas de contrôler les conditions de conservation. Désormais, vous serez accueilli dans la salle de lecture, située au cœur de la médiathèque. Près d’un kilomètre d’archives et de fonds patrimoniaux de l’ancienne bibliothèque sont désormais conservés dans deux magasins, équipés de rayonnages mobiles et d’un contrôle de l’environnement, permettant d’assurer la bonne conservation des collections.

Accompagnés par les archivistes, découvrez les espaces de conservation habituellement fermés au public et les missions de préservation du patrimoine documentaire de la ville.

©ville de Tarascon