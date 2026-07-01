Informations pratiques

Beaune

Visite guidée des remparts

Impasse Boulevard Georges Clemenceau Beaune Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Partez pour une immersion de plus de mille ans d’histoire. Laissez-vous surprendre en poussant la porte de lieux habituellement fermés au public.

Départ au parking situé en contre-bas de l’avenue de la République sous le bastion à 9h00 précise !

Prévoir des chaussures confortables.

La visite dure environ 3 heures. .

Impasse Boulevard Georges Clemenceau Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite guidée des remparts

L’événement Visite guidée des remparts Beaune a été mis à jour le 2026-06-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)