Visite guidée des remparts Beaune
dimanche 12 juillet 2026 · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Visite guidée des remparts
Impasse Boulevard Georges Clemenceau Beaune Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Partez pour une immersion de plus de mille ans d’histoire. Laissez-vous surprendre en poussant la porte de lieux habituellement fermés au public.
Départ au parking situé en contre-bas de l’avenue de la République sous le bastion à 9h00 précise !
Prévoir des chaussures confortables.
La visite dure environ 3 heures. .
Impasse Boulevard Georges Clemenceau Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite guidée des remparts
L’événement Visite guidée des remparts Beaune a été mis à jour le 2026-06-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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