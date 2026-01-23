Visite guidée des remparts Beaune
dimanche 27 septembre 2026 · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Visite guidée des remparts
19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Partez pour une immersion dans plus de mille d’ans d’histoire. Laissez-vous surprendre en poussant la porte de lieux habituellement fermés au public.
Départ au parking situé en contre-bas de l’avenue de la République sous le bastion à 14h30 précise !
La visite dure environ 3 heures. .
19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 43 76 06
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English : Visite guidée des remparts
L’événement Visite guidée des remparts Beaune a été mis à jour le 2026-07-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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