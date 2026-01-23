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Visite guidée des remparts Beaune

dimanche 27 septembre 2026 · Beaune

Visite guidée des remparts Beaune

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
19 Rue Poterne
Ville
21200 Beaune
Département
Côte-d'Or
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Beaune

Visite guidée des remparts

19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Partez pour une immersion dans plus de mille d’ans d’histoire. Laissez-vous surprendre en poussant la porte de lieux habituellement fermés au public.
Départ au parking situé en contre-bas de l’avenue de la République sous le bastion à 14h30 précise !
La visite dure environ 3 heures.   .

19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 43 76 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée des remparts

L’événement Visite guidée des remparts Beaune a été mis à jour le 2026-07-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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