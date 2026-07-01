Visite guidée des réserves du fonds régional d’art contemporain, Hôtel du Département, Alençon

Informations pratiques

Visite guidée des réserves du fonds régional d’art contemporain Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 Hôtel du Département Orne

Durée 30 min, 15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Collection publique, le FDAC propose un panorama de la création contemporaine, aujourd’hui riche de plus de 600 œuvres acquises auprès de 160 artistes confirmés ou en devenir.

A 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

RDV Réserves du FDAC, Hôtel du Département. Durée : 1/2h.

Hôtel du Département 21 boulevard de Strasbourg, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 81 63 94 https://www.orne.fr/ https://fr-fr.facebook.com/ornedepartement/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.orne.fr/actualite/jep2026 »}] Construit pour accueillir un régiment de cavalerie, l’Hôtel du Département s’appelait « Quartier Valazé » en 1890. Cette caserne comptera jusqu’à 1 500 hommes et 1 000 chevaux, répartis sur cinq hectares. Aux chevaux succéderont les chars. En 1951, la caserne est appelée « Maréchal Lyautey ». L’armée quittera définitivement les trois bâtiments principaux en 1969.

Le Conseil général de l’Orne rachète le Quartier Lyautey en 1990 au ministère de la Défense. Une campagne de réhabilitation du site est alors engagée. Les jardins ne sont pas oubliés : en 2016, les grandes pelouses situées à l’arrière du bâtiment central laissent place à un jardin d’une grande diversité végétale. Parkings à proximité.

Collection publique, le FDAC propose un panorama de la création contemporaine, aujourd’hui riche de plus de 600 œuvres acquises auprès de 160 artistes confirmés ou en devenir.

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