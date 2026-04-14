Visite guidée des réserves, Musée d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice

Visite guidée des réserves Samedi 23 mai, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 Musée d’art naïf Anatole Jakovsky Alpes-Maritimes

8 personnes maximum par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Venez découvrir les réserves du musée d’art naïf avec la chargée des collections, vous saurez tout sur les conditions de conservation de nos oeuvres d’art !

Musée d’art naïf Anatole Jakovsky 23 Av. de Fabron, 06200 Nice Nice 06200 Fabron Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 71 78 33 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/musee-d-art-naif [{« type »: « email », « value »: « marie-laetitia.antonio@ville-nice.fr »}] Le Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky réunit un panorama unique au monde de l’histoire de la peinture naïve du XVIII siècle à nos jours.

Il a été installé dans l’ancienne résidence du parfumeur François Coty, le Château Sainte Hélène, entouré d’un grand parc aux essences les plus rares. Un cadre intime et familier pour accueillir un art peu connu, qualifié de « naïf » car spontané, individuel privilégiant la vision intérieure du peintre, qui invite chaque visiteur à un voyage imaginaire.

Peintures, sculptures, dessins, affiches, retracent l’évolution de cet art à travers les œuvres des plus célèbres : Bauchant, Bombois, Vivin, Séraphine, Rimbert, Lefranc, Rabuzin, Ivan et Josip Généralic, Lackovic, Grandma Moses, O’Brady, Haddelsey, Ligabue, Vivancos, le Douanier Rousseau.

Un dépôt du Centre Pompidou enrichit encore cet ensemble avec des œuvres de Bombois, Bauchant, Vivin, Séraphine, Rimbert … Tramway ligne 2 arrêt Fabron, bus 34 arrêt Parc Carol de Roumanie / Musée d’Art Naïf.

Parking réservé aux visiteurs du musée

Venez découvrir les réserves du musée d’art naïf avec la chargée des collections, vous saurez tout sur les conditions de conservation de nos oeuvres d’art !