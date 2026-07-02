Visite guidée des salons de l’Hôtel de Ville de Cherbourg-Octeville, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin
dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme du Cotentin · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Visite guidée des salons de l’Hôtel de Ville de Cherbourg-Octeville Dimanche 20 septembre, 15h00 Office de tourisme du Cotentin Manche
Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant la réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Les salons de la mairie déléguée de Cherbourg Octeville, le grand salon, la rotonde, le salon de l’impératrice et ses décors sont inscrits aux Monuments Historiques, tout comme la cheminée de l’abbaye du Voeu dans la salle du conseil municipal.
Office de tourisme du Cotentin 56 quai de Caligny, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Octeville Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0 805 320 200 »}, {« type »: « link », « value »: « http://encotentin.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ot-cotentin.fr »}]
Les salons de la mairie déléguée de Cherbourg Octeville, le grand salon, la rotonde, le salon de l’impératrice et ses décors sont inscrits aux Monuments Historiques, tout comme la cheminée de du Voeu…
©CotentinUnique
À voir aussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche)
- Hague à part Promenade en mer au large des côtes de la Hague Cherbourg-en-Cotentin 2 juillet 2026
- Jam session Jazz (mais pas que) #7 Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 2 juillet 2026
- Les Babouches présentent Eternia Théâtre à l’Italienne Cherbourg-en-Cotentin 2 juillet 2026
- Crème Fresh Festival Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 3 juillet 2026
- Atelier enfant incroyables insectes Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 7 juillet 2026