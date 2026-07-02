Visite guidée des salons de l’Hôtel de Ville de Cherbourg-Octeville, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée des salons de l’Hôtel de Ville de Cherbourg-Octeville Dimanche 20 septembre, 15h00 Office de tourisme du Cotentin Manche

Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les salons de la mairie déléguée de Cherbourg Octeville, le grand salon, la rotonde, le salon de l’impératrice et ses décors sont inscrits aux Monuments Historiques, tout comme la cheminée de l’abbaye du Voeu dans la salle du conseil municipal.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai de Caligny, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Octeville Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0 805 320 200 »}, {« type »: « link », « value »: « http://encotentin.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ot-cotentin.fr »}]

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