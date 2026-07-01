Visite guidée des serres, Hôtel du Département, Alençon

Informations pratiques

Visite guidée des serres Samedi 19 septembre, 13h30 Hôtel du Département Orne

15 pers. max par visite, départs des visites à 13h30, 14h30 et 15h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Situées dans les jardins de la Préfecture de l’Orne, les serres du Département vous ouvrent exceptionnellement leurs portes.

Attention : RDV en face du 37 rue de la Demi-Lune (devant les grilles métalliques).

Hôtel du Département 21 boulevard de Strasbourg, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 81 63 94 https://www.orne.fr/ https://fr-fr.facebook.com/ornedepartement/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.orne.fr/actualite/jep2026 »}] Construit pour accueillir un régiment de cavalerie, l’Hôtel du Département s’appelait « Quartier Valazé » en 1890. Cette caserne comptera jusqu’à 1 500 hommes et 1 000 chevaux, répartis sur cinq hectares. Aux chevaux succéderont les chars. En 1951, la caserne est appelée « Maréchal Lyautey ». L’armée quittera définitivement les trois bâtiments principaux en 1969.

Le Conseil général de l’Orne rachète le Quartier Lyautey en 1990 au ministère de la Défense. Une campagne de réhabilitation du site est alors engagée. Les jardins ne sont pas oubliés : en 2016, les grandes pelouses situées à l’arrière du bâtiment central laissent place à un jardin d’une grande diversité végétale. Parkings à proximité.

Situées dans les jardins de la Préfecture de l’Orne, les serres du Département vous ouvrent exceptionnellement leurs portes.

©CD61