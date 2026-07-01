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Visite guidée des temples maçonniques de la Grande Loge de France, Club Ecossais Toulousain, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Club Ecossais Toulousain · Toulouse

Visite guidée des temples maçonniques de la Grande Loge de France, Club Ecossais Toulousain, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Club Ecossais Toulousain
Adresse
10 impasse Gaston Monnerville, 31000 Toulouse
Ville
31018 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit.

Visite guidée des temples maçonniques de la Grande Loge de France 19 et 20 septembre Club Ecossais Toulousain Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du site toulousain de la Grande Loge de France.

Club Ecossais Toulousain 10 impasse Gaston Monnerville, 31000 Toulouse Toulouse 31018 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://www.gldf.org
Visite guidée du site de la Grande Loge de France à Toulouse

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