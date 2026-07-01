AGENDA · Toulouse
Visite guidée des temples maçonniques de la Grande Loge de France, Club Ecossais Toulousain, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Club Ecossais Toulousain · Toulouse
Informations pratiques
Visite guidée des temples maçonniques de la Grande Loge de France 19 et 20 septembre Club Ecossais Toulousain Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée du site toulousain de la Grande Loge de France.
Club Ecossais Toulousain 10 impasse Gaston Monnerville, 31000 Toulouse Toulouse 31018 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://www.gldf.org
Visite guidée du site de la Grande Loge de France à Toulouse
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