Visite guidée des toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean Haffen, Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu, Rennes

Informations pratiques

Visite guidée des toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean Haffen Vendredi 9 octobre, 17h30 Bâtiment 5 – Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T17:30:00+02:00 – 2026-10-09T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T17:30:00+02:00 – 2026-10-09T18:30:00+02:00

25 toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen sont présentes au musée de géologie de l’université de Rennes.

Classées à l’inventaire des Monuments historiques, commandées en 1941 par le doyen de la Faculté des Sciences Yves Milon pour l’Institut de géologie, elles évoquent les paysages géologiques, la faune et la flore anciennes et l’homme au travail.

► Vendredi 9 octobre à 17h30

Gratuit sur réservation.

En savoir plus sur le patrimoine artistique de l’Université de Rennes : https://culture.univ-rennes.fr/patrimoine-artistique

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Dans le cadre de la Fête de la Science