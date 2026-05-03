Visite guidée des tribunes de l’abbatiale de Conques, Abbatiale Sainte-Foy, Conques-en-Rouergue

Informations pratiques

Visite guidée des tribunes de l’abbatiale de Conques 19 et 20 septembre Abbatiale Sainte-Foy Aveyron

Limité à 30 personnes, 5€ adultes, 3€ enfants de 12 à 18 ans (accès à partir de 12 ans). Inscription obligatoire. Départ de la visite : Musée Fau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Cette visite offre une opportunité rare : monter à l’étage des tribunes de l’abbatiale de Conques, au plus près des chapiteaux romans et des vitraux contemporains de Pierre Soulages.

Accompagnés d’un guide, les visiteurs découvriront le savoir-faire des imagiers romans, à travers les entrelacs, les corbeilles historiées et les motifs religieux ou profanes. La visite permettra également d’apprécier l’architecture remarquable de l’édifice et la démarche créative de Pierre Soulages, dont les 104 vitraux en verre unique subliment la lumière et la spiritualité du lieu.

Une expérience immersive, entre art roman et création contemporaine, dans un cadre d’exception.

Abbatiale Sainte-Foy Place du Parvis, 12320 Conques-en-Rouergue, France Conques-en-Rouergue 12320 Conques Aveyron Occitanie 0565698943 https://www.tourisme-conques.fr/fr/conques/abbatiale Abbaye bénédictine fondée par l’ermite Dadon à la fin du VIIIe siècle. En raison de sa vocation à l’accueil des pèlerins et au culte des reliques de sainte Foy, elle est qualifiée d’église de pèlerinage. Elle est considérée comme un chef-d’œuvre de l’art roman de la France méridionale et fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis 1840.

Elle est également inscrite, depuis 1998, au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. À 38 km au nord de Rodez. D 901. Centre-bourg du village de Conques. Accès personnes à mobilité réduite par le portail nord (plan incliné).

Cette visite offre une opportunité rare : monter à l’étage des tribunes de l’abbatiale de Conques, au plus près des chapiteaux romans et des vitraux contemporains de Pierre Soulages.

©Thebault-CRTMP