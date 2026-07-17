Visite guidée des vestiges archéologiques, Clos de la Lombarde, Narbonne

Informations pratiques

Visite guidée des vestiges archéologiques 19 et 20 septembre Clos de la Lombarde Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Sous la conduite d’un médiateur, approchez au plus près des vestiges du seul site archéologique de Narbonne encore visible en surface.

Découvrez les domus, le réseau des rues, les thermes, les ateliers artisanaux ainsi que la première église chrétienne de Narbonne.

Visite guidée par petits groupes de 25 personnes.

Clos de la Lombarde 48 Rue Chanzy, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0651077744 https://www.cotedumidi.com/sit/pcular011fs0000w-clos-de-la-lombarde La fouille du Clos de la Lombarde a mis au jour une partie de la ville antique.

L’ensemble résidentiel constitue, en grande partie en raison de la richesse des décors intérieurs découverts, sols, mosaïques, peintures murales, l’un des plus importants site urbain gallo-romain.

Le clos de la Lombarde illustre la vie d’un quartier de Narbonne durant près de cinq siècles, avec sa période de prospérité pendant le Haut Empire, son déclin (classique au IIIe siècle) puis son renouveau avec le christianisme jusqu’à son abandon définitif au début du Ve siècle.

Les interventions archéologiques ont montré l’importance des vestiges qui concernent l’urbanisme d’un quartier, l’architecture et la décoration des domus, l’artisanat, les édifices publics comme les thermes du Haut Empire ou la basilique chrétienne de l’antiquité tardive.

Ouvert le samedi.

Sous la conduite d’un de nos médiateurs, le visiteur s’approchera au plus près des vestiges du seul site archéologique de Narbonne encore visible en surface : les domus, le réseau des rues, les les…

©Amis du Clos de la Lombarde