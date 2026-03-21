Visite guidée d’expositions dans le cadre de la Biennale de la photographie de Mulhouse, Musée des beaux-arts, Mulhouse
dimanche 20 septembre 2026 · Musée des beaux-arts · Mulhouse
Informations pratiques
Visite guidée d’expositions dans le cadre de la Biennale de la photographie de Mulhouse Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée des beaux-arts Haut-Rhin
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite guidée des expositions de la BPM 2026 (Biennale de la Photographie de Mulhouse) par Anne Immelé, commissaire de l’exposition Sédimentation(s) – une constellation.
Musée des beaux-arts 4 Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0389337811 https://beaux-arts.musees-mulhouse.fr Collection de peinture flamande et hollandaise. Collection de peintures françaises du XVIIe, XVIIIe et XIXe. La peinture des années 1860-1914 constitue le point fort de cet ensemble. Collection d’œuvres d’artistes régionaux.
Visite guidée des expositions de la BPM 2026 (Biennale de la Photographie de Mulhouse) par Anne Immelé, commissaire de l’exposition Sédimentation(s) – une constellation.
© Dominique Schoenig
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