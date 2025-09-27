Visite guidée Dinard en kayak Office de Tourisme Dinard

Visite guidée Dinard en kayak

Office de Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Pagaie en mains, que vous soyez débutant ou kayakiste confirmé, venez découvrir la baie du Prieuré et la célèbre promenade du Clair de Lune. Accompagné d’un animateur de l’école de voile Dinard Nautique et d’un guide conférencier, vous profiterez d’un point de vue unique sur les villas environnantes et de l’opportunité d’allier plaisir nautique et

découverte du patrimoine balnéaire.

Nombre de places limité à 14 personnes.

À partir de 12 ans. (Prévoir une tenue adaptée à l’eau et des chaussures fermées allant dans l’eau)

Durée entre 2h et 3h ( en fonction des conditions météorologiques)

Tarif 22€

Accessibilité Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. D’autres parcours sont envisageables. Nous vous invitons à nous consulter pour plus de renseignements.

Les points de départ sont transmis par l’Office de Tourisme, à l’achat des billets.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire.

Pas de réservation en ligne, par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Office de Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Visite guidée Dinard en kayak Dinard a été mis à jour le 2026-03-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme