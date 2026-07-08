Visite guidée direction l’Australie, l’art aborigène Musée Hèbre Rochefort
vendredi 25 septembre 2026 · Musée Hèbre · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Visite guidée direction l’Australie, l’art aborigène
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
avec la carte Privilège
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 15:00:00
fin : 2026-09-25 16:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Partez à la découverte de l’univers envoûtant de l’art aborigène.
.
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guided tour: Aboriginal art in Australia
Discover the captivating world of Aboriginal art.
L’événement Visite guidée direction l’Australie, l’art aborigène Rochefort a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Concert Turbo Poulet Crew chemin de la Vieille Forme Rochefort 8 juillet 2026
- Visite théâtralisée Ferdinand Arnodin, le retour ! avenue Jacques Demy Rochefort 9 juillet 2026
- Concert Petit Grain place Amiral Dupont Rochefort 9 juillet 2026
- Visite guidée la chambre océanienne de Pierre Loti Musée Hèbre Rochefort 10 juillet 2026
- Concert Bhatic place Amiral Dupont Rochefort 11 juillet 2026