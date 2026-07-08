Visite guidée direction l’Australie, l’art aborigène Musée Hèbre Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Visite guidée direction l’Australie, l’art aborigène

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

avec la carte Privilège

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 15:00:00

fin : 2026-09-25 16:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Partez à la découverte de l’univers envoûtant de l’art aborigène.

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Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : Guided tour: Aboriginal art in Australia

Discover the captivating world of Aboriginal art.

L’événement Visite guidée direction l’Australie, l’art aborigène Rochefort a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan