Visite guidée d’Oudon entre Loire et Histoire Château d’Oudon Oudon
Visite guidée d’Oudon entre Loire et Histoire Château d’Oudon Oudon samedi 27 juin 2026.
Oudon
Visite guidée d’Oudon entre Loire et Histoire
Château d’Oudon 11 Rue du Pont-Levis Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-28 12:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Accompagné d’un guide, partez à la découverte de ce village ligérien situé au confluent de la Loire et la rivière du Hâvre. Dominée par sa célèbre tour médiévale, la ville d’Oudon regorge de richesses architecturales et naturelles.
Laissez-vous conter son histoire et révéler ses anecdotes au fil de ses ruelles pittoresques et cours d’eau.
Durée entre 1h30 et 2h
Non accessible aux personnes en fauteuil.
Visite conseillée à partir de 8 ans.
Réservation obligatoire. .
Château d’Oudon 11 Rue du Pont-Levis Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04 contact@ocapoudon.fr
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English :
Accompanied by a guide, discover this Loire village at the confluence of the Loire and Hâvre rivers. Dominated by its famous medieval tower, the town of Oudon abounds in architectural and natural treasures.
L’événement Visite guidée d’Oudon entre Loire et Histoire Oudon a été mis à jour le 2026-06-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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