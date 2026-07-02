Visite guidée du 17e étage de la tour de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée du 17e étage de la tour de l’Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de ville Seine-Maritime

Durée 20 min, RDV hall de l’hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Offrant un point de vue à 360°, le balcon du 17e étage permet de saisir d’un coup d’œil toute l’histoire du Havre qu’un guide vous décrypte.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Hôtel de ville 15-17 place de l’Hôtel de Ville, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}] Avec sa tour et sa monumentale colonnade, l’hôtel de ville constitue un édifice majeur du centre reconstruit par Auguste Perret et son Atelier.

Offrant un point de vue à 360°, le balcon du 17e étage permet de saisir d’un coup d’œil toute l’histoire du Havre qu’un guide vous décrypte.

© PAH – Le Havre Seine Métropole