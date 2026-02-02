Visite guidée du Barrage de Treignac

Treignac Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Partez à la découverte d’un géant de béton !

Cette visite proposée par l’Office de Tourisme Terres de Corrèze vous amène dans les entrailles du barrage de Treignac. Notre guide Nathalie, retracera l’historique du barrage et vous racontera la Vézère et son environnement.

De 2 à 15 personnes, enfant à partir de 8 ans.

Uniquement sur réservation dans nos bureaux ou en ligne https://www.terresdecorreze.com/sejour/billetterie/

Le rendez-vous se situe avant le barrage, près de l’ancien village vacances.

Attention équipement à prévoir chaussures fermées et vêtements couvrants. .

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du Barrage de Treignac

L’événement Visite guidée du Barrage de Treignac Treignac a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze