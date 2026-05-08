Visite guidée du bâtiment de soutien et d’assistance, Quai de France, Cherbourg-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · Quai de France · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Visite guidée du bâtiment de soutien et d’assistance 19 et 20 septembre Quai de France Manche
Visite par groupe d’une vingtaine de personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite du bâtiment de soutien et d’assistance affrété (BSAA) Argonaute et échanges avec l’équipage
Navire d’intervention affrété par la Marine nationale, concourt aux missions de l’Action de l’Etat en mer sur la façade de la Manche et de la mer du Nord.
Quai de France Quai de France, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie
Visite du bâtiment de soutien et d’assistance affrété (BSAA) Argonaute et échanges avec l’équipage
©Romuald Le Hénaff/Marine Nationale/Défense
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