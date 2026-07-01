Visite guidée du bâtiment des Archives départementales, Archives départementales de la Marne, Châlons-en-Champagne
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales de la Marne · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Visite guidée du bâtiment des Archives départementales Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Archives départementales de la Marne Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Laissez-vous guider à travers le bâtiment des Archives.
Découvrez son histoire pour mieux comprendre les missions des archivistes et venez observer certains trésors d’archives conservés dans les fonds !
Archives départementales de la Marne 5 Rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326680669 http://archives.marne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 68 06 69 »}, {« type »: « email », « value »: « archives51@marne.fr »}] Le bâtiment fut ouvert en 1866. C’est l’un des plus anciens bâtiments d’archives de France, spécialement créé pour cette affectation. Il est situé en face de la Préfecture de la Marne.
Au cours du XXe siècle, deux extensions ont été ajoutées, portant la capacité totale de stockage à 17 kilomètres linéaires de documents.
Laissez-vous guider à travers le bâtiment des Archives.
© G. Garitan
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