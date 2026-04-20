Visite guidée du bourg de Saint-Pair RDV La Papotière au bout de la promenade du Soleil Couchant côté Saigue à Saint-Pair. Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Visite guidée du bourg de Saint-Pair

RDV La Papotière au bout de la promenade du Soleil Couchant côté Saigue à Saint-Pair. 283 Rue de Scissy Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Visite historique du bourg de Saint-Pair commenté par Jean-Michel Pouilhe.

L’histoire de Saint-Pair, de l’âge de bronze aux années 2000.

Réservation par mail. .

RDV La Papotière au bout de la promenade du Soleil Couchant côté Saigue à Saint-Pair. 283 Rue de Scissy Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 89 37 83 95 saintpairvivum@yahoo.com

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English : Visite guidée du bourg de Saint-Pair

L’événement Visite guidée du bourg de Saint-Pair Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer