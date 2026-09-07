Visite guidée du bourg médiéval d’Aurec-sur-Loire, Château du moine sacristain, Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Visite guidée du bourg médiéval d’Aurec-sur-Loire 19 et 20 septembre Château du moine sacristain Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ce parcours historique vous permettra de connaître le bourg médiéval d’Aurec-sur-Loire et ses nombreux vestiges conservés.

Tout au long de votre parcours, vous pourrez apercevoir :

– Le Château du Moine-Sacristain : résidence du Moine Sacristain de 1400 à 1781

– La Tour des Bourguignons et les remparts, importante tour de défense

– Le Verger Conservatoire, verger destiné à la sauvegarde du patrimoine fruitier de la Vallée de la Loire.

– La Porte David et échauguette, porte principale de la cité dès le XIIème siècle.

– La Maison du Bailli, maison du Bailli d’Aurec et maison de la justice.

– La Maison du Greffier

– L’Eglise, monument du XIIème siècle

– Les Restes du Prieuré

– L’Hôtel de Chazournes, autrefois, résidence d’Hiver des seigneurs de Chazournes.

– La Porte et Tour des Jardins : Entrée Nord du bourg.

– L’Auberge le Tournebride, XV et XVIème siècles

Château du moine sacristain Place des marronniers, 43110 Aurec-sur-Loire, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 35 26 55 http://amis-du-vieil-aurec.e-monsite.com/ Demeure du moine sacristain (intendant du prieur) aux XVIe au XVIIIe siècles, actuellement aménagée en musée de la vigne et du vin – salle de classe 1920 – espace rural : cloutier – sabotier – menuisier – espace religieux – salles de poste de radio, de machine à coudre – salle de vêtements et lingerie – salle de maquettes.

Ce parcours historique vous permettra de connaître le bourg médiéval d’Aurec-sur-Loire et ses nombreux vestiges conservés.

©Château du Moine-Sacristain