Visite guidée du bunker de la gare, Bunker de la gare, Châlons-en-Champagne
dimanche 20 septembre 2026 · Bunker de la gare · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Visite guidée du bunker de la gare Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Bunker de la gare Marne
Limité à 12 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Redécouvert en 2021, le bunker de la Gare est daté des années 1930. Il constitue un système de défense passive utilisé notamment en cas de bombardement. Il est équipé d’un système de télécommunication et de filtration de l’air.
Bunker de la gare Avenue de la gare 51000 Châlons en Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.chalons-tourisme.com/billetterie/ »}] Redécouvert en 2021, le bunker de la gare est daté des années 1930. Il constitue un système de défense passive utilisé notamment en cas de bombardement. Il est équipé d’un système de télécommunication et de filtration de l’air.
Redécouvert en 2021, le bunker de la Gare est daté des années 1930.
© Christophe Manquillet
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