Visite guidée du bureau du maire, Hôtel de ville, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée du bureau du maire Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de ville Seine-Maritime

Durée 20 min, RDV hall de l’hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Avec sa tour et sa monumentale colonnade, l’hôtel de ville s’impose comme un édifice-clé de la nouvelle composition urbaine dessinée par Auguste Perret.

Visite guidée du bureau du maire qui présente de rares pièces de mobilier signées par Auguste Perret et un ensemble d’œuvres d’art.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Hôtel de ville 15-17 place de l’Hôtel de Ville, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}] Avec sa tour et sa monumentale colonnade, l’hôtel de ville constitue un édifice majeur du centre reconstruit par Auguste Perret et son Atelier.

Avec sa tour et sa monumentale colonnade, l’hôtel de ville s’impose comme un édifice-clé de la nouvelle composition urbaine dessinée par Auguste Perret.

© PAH – Le Havre Seine Métropole