Visite guidée du campus de formation technique EDF de Toulouse, Immeuble Golf Park, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée du campus de formation technique EDF de Toulouse Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Immeuble Golf Park Haute-Garonne

Gratuit. Limité à 60 pers. – 30 pers. max sur chaque créneau horaire. À partir de 12 ans. Pièce d’identité obligatoire en cours de validité (ni digital ni photocopie). Mineurs accompagnés par un adulte. Vêtements couvrants, chaussures plates et fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Le campus EDF UFPI de Toulouse, Unité de professionnalisation pour la performance industrielle, forme les salariés d’EDF venus de toute la France aux métiers de l’exploitation, de la maintenance et de l’ingénierie hydraulique.

Il dispense des formations techniques adaptées aux enjeux majeurs de sécurité, de sûreté et de production d’électricité.

Immeuble Golf Park Rond point du Général Eisenhower, 31100 Toulouse Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/1052/events »}]

Le campus EDF UFPI (Unité de Professionnalisation pour la performance industrielle) de Toulouse forme les salariés EDF de toute la France aux métiers de l’exploitation, de la maintenance et de en des…

©David_RICHARD/Agence_TOMA/reportage EDF