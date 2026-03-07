Visite guidée du centre ancien de Dieulefit Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit

Visite guidée du centre ancien de Dieulefit

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16

Visite guidée du centre ancien de Dieulefit sous le signe de l’hospitalité, vocation ancestrale…

Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 ot@dieulefit-tourisme.com

English :

Visit the old center of Dieulefit and learn about the history of this lovely town. Duration approx. 1 hour & 15 minutes

