Visite guidée du Centre Baha’i de Marseille, Centre Baha’i, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Centre Baha'i · Marseille
Informations pratiques
Visite guidée du Centre Baha’i de Marseille 19 et 20 septembre Centre Baha’i Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite Guidée du Centre Baha’i de Marseille (ancien hôtel Particulier datant du XIXème siècle)
Le Centre Baha’i de Marseille (lieu cultuel) appartient à un hôtel particulier datant du XIXème siècle. Lieu de vie de l’une des familles notables de Marseille, le bâtiment fut transformé en plusieurs appartement au XXème siècle. Le Centre Baha’i permet de se rendre compte du faste des parties réservées à la réception et à l’apparat des hôtels particuliers de l’époque.
Centre Baha’i 140 rue Paradis, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0624481529 Visite Guidée du Centre Baha’i de Marseille (ancien hôtel Particulier datant du XIXème siècle)
Le Centre Baha’i de Marseille (lieu cultuel) appartient à un hôtel particulier datant du XIXème siècle. Lieu de vie de l’une des familles notables de Marseille, le bâtiment fut transformé en plusieurs appartement au XXème siècle. Le Centre Baha’i permet de se rendre compte du faste des parties réservées à la réception et à l’apparat des hôtels particuliers de l’époque.
Visite guidée avec animation pour les enfants prévues.
Visite Guidée du Centre Baha’i de Marseille (ancien hôtel Particulier datant du XIXème siècle)
©Reza Dehghan
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