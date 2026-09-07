Visite Guidée du Centre d’Arts Martiaux de la Frillière, Centre d’Arts Martiaux, Genillé

Informations pratiques

Visite Guidée du Centre d’Arts Martiaux de la Frillière Samedi 19 septembre, 10h30 Centre d’Arts Martiaux Indre-et-Loire

Par groupes de 12 à 15 personnes, départ de la visite toutes les 20 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visite guidée d’une ancienne propriété vinicole, dont les bâtiments agricoles ont été transformés en « petit centre sportif » réservé aux Arts Martiaux. Ces bâtiments de ferme étaient dans leur état du milieu du XVIIIᵉ siècle quand ils ont été transformés en salle de restauration et en chambres pour accueillir des stages d’arts martiaux en résidentiel.

Nous aurons également la visite du dojo, « salle d’entraînement », qui a été construit au milieu de la forêt. Le dojo n’est ni un gymnase, ni un temple, mais il est plus proche du temple que du gymnase.

L’après-midi, le club de karaté de Loches (LKD) utilisera le dojo, et vous pourrez ainsi voir l’entraînement qui se transformera en démonstrations à mesure que les visites vont s’enchaîner.

Centre d’Arts Martiaux La Frillière 37460 Genillé Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.ten-no-mon.fr Grand Parking

Visite guidée d’une ancienne propriété vinicole, dont les bâtiments agricoles ont été transformés en « petit centre sportif » réservé aux Arts Martiaux.

©Marie-Laure Soulène