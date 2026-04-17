Visite guidée du centre havrais de commerce international, Centre havrais de commerce international, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée du centre havrais de commerce international Samedi 19 septembre, 11h00 Centre havrais de commerce international Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Inauguré en 1981, le site conçu par les architectes Michel Andrault et Pierre Parat avait pour objectif de rassembler en un même lieu les services utiles aux échanges commerciaux afin de renforcer l’activité internationale du Havre.

Visite guidée des espaces communs.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Centre havrais de commerce international 182 quai Georges V, 76600 Le Havre Le Havre 76610 Vallée Béreult Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ »}]

Inauguré en 1981, le site conçu par les architectes Michel Andrault et Pierre Parat avait pour objectif de rassembler en un même lieu les services utiles aux échanges commerciaux…

PAH – Le Havre Seine Métropole