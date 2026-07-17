Visite guidée du centre ville en Petit Train, Place de la déportation, Pau

samedi 19 septembre 2026 · Place de la déportation · Pau

Informations pratiques

Visite guidée du centre ville en Petit Train 19 et 20 septembre Place de la déportation Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre. Jauge maximum : 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:50:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:10:00+02:00 – 2026-09-20T18:50:00+02:00

Le petit train

Samedi et dimanche, départs à 10h50, 11h40, 14h, 14h50, 15h40, 16h30, 17h20 et 18h10.

Départ supplémentaire à 19h le samedi uniquement.

Profitez d’une visite guidée du centre-ville en petit train.

Durée : 40 minutes.

Tickets à retirer sur place avant le départ, dans la limite des places disponibles.

Départ place de la Déportation.

Une visite proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Pau.

Public familial.

Place de la déportation Place de la déportation, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

LE PETIT TRAIN

©Ville de Pau