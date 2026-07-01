Visite guidée du Cercle anglais de Pau, Cercle anglais de Pau – villa Lawrance, Pau
samedi 19 septembre 2026 · Cercle anglais de Pau - villa Lawrance · Pau
Informations pratiques
Visite guidée du Cercle anglais de Pau 19 et 20 septembre Cercle anglais de Pau – villa Lawrance Pyrénées-Atlantiques
Entrée libre sans inscription préalable. Groupes d’une vingtaine de personnes au maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Plongez dans l’ambiance anglaise paloise du début du XXe siècle à travers une visite commentée par des membres du Cercle Anglais.
Découvrez l’architecture typique de l’époque, ainsi que les tableaux, photos, objets et mobiliers qui composent les riches collections de la villa.
⏳ Durée : 45 minutes à 1 heure
Cercle anglais de Pau – villa Lawrance 68 rue Montpensier, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La villa Lawrance abrite le cercle anglais ainsi que l’Académie de Béarn. À l’origine, elle était la villa de campagne de Pierre Schlumberger, dont la résidence en ville était située sur l’actuel boulevard des Pyrénées. Les deux seront rachetées par le riche américain Lawrance qui lui léguera son nom.
Plongez dans l’ambiance anglaise paloise du début du XXe siècle à travers une visite commentée par des membres du Cercle Anglais.
©Servane Giraud
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