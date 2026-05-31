Visite guidée du chai d’Antin et de sa charpente monumentale !, Concept store Rouge Garance, le chai d’Antin, Mugron

Visite guidée du chai d’Antin et de sa charpente monumentale ! 18 – 20 septembre Concept store Rouge Garance, le chai d’Antin Landes

Pour les JEP, le tarif sera de 3€ au lieu du tarif habituel de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du chai et découverte de l’histoire de Mugron et de la Chalosse, avec un regard particulier porté sur sa charpente exceptionnelle, véritable forêt de chêne parmi les plus remarquables de France.

Cette charpente monumentale du XVIIe siècle, de type béarnais, développe une superficie d’environ 1 000 m² par niveau. Elle témoigne d’un savoir-faire remarquable et d’une économie de moyens impressionnante.

Le bâtiment est un ancien chai, dit « d’abondance », destiné à stocker le vin au rez-de-chaussée, tandis que les étages accueillaient le grain et d’autres productions locales, comme le jambon.

Sa construction a nécessité près de 500 m³ de chêne, soit l’équivalent d’environ 6 hectares de forêt, pour donner naissance à cet édifice hors normes.

https://www.rouge-garance.net/

https://rouge-garance.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=OMRP93uXYVA

Concept store Rouge Garance, le chai d’Antin 11 rue Jean Darcet, 40250 Mugron Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 97 92 15 http://www.rouge-garance.net [{« link »: « https://www.rouge-garance.net/ »}, {« link »: « https://rouge-garance.fr/ »}, {« data »: {« author »: « Rouge Garance », « cache_age »: 86400, « description »: « Un reportage de la chau00eene TV du pays Basque sur notre bu00e2timent qui surprend toujours autant.nnNous le voyons tous les jours et il nous surprend toujours autant !!! », « type »: « video », « title »: « Reportage TVPI », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/OMRP93uXYVA/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=OMRP93uXYVA », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCOCES6hH9jdBCppsm0KkY5g », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Il s’agit d’un ancien chai, dit d’abondance, qui servait à stocker le vin au rez-de-chaussée et le grain et autre production locale telle que le jambon, aux étages.

Il aura fallu pas moins de 500 m3 de chênes, soit près de 6 hectares, pour construire la charpente de ce chai hors normes.

Visite guidée du chai et découverte de l’histoire de Mugron et de la Chalosse, avec un regard particulier porté sur sa charpente exceptionnelle, véritable forêt de chêne parmi les plus remarquables …

©rouge garance