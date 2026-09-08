Visite guidée du chantier de restauration de la Maison Duthoya XVIIe siècle, Maison Duthoya, Landerneau

Informations pratiques

Visite guidée du chantier de restauration de la Maison Duthoya XVIIe siècle Samedi 19 septembre, 10h30 Maison Duthoya Finistère

Limitée à 10 personnes. Accessible PMR uniquement au rez-de-chaussée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite guidée du chantier de restauration de la Maison Duthoya, une maison d’armateur du XVIIe siècle

Hôtel particulier, cette maison édifiée en 1667 par Arnaud Duthoya, premier négociant en vin de la région bordelaise installé à Landerneau, témoigne de la prospérité de la bourgeoisie de cette époque. La visite est animée par le service culture de la Ville de Landerneau et Stéphane Lesueur, architecte chargé du suivi de restauration de cette remarquable batisse.

Maison Duthoya 3 rue du Commerce, 29800 Landerneau, France Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33603853311 https://patrimoine.landerneau.bzh [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-du-chantier-de-restauration-de-la-maison-duthoya&src=agenda »}] Cette maison est édifiée en 1667 par Arnaud Duthoya, premier négociant en vin de la région bordelaise installé à Landerneau dès 1660. Véritable hôtel particulier, elle est typologiquement comparable à la maison dite de la Sénéchaussée (1664) située place du Général de Gaulle, ces deux immeubles témoignant de la prospérité de la bourgeoisie landernéenne de cette époque.

Visite guidée du chantier de restauration de la Maison Duthoya, une maison d’armateur du XVIIe siècle

© Jean-Yves Guillaume